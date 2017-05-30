İnegölspor’da 5 günlük yönetim kongre kararı aldı

Anlaşma imzaladıkları teknik direktör Taşkın Güngör'ün görevine 12 saatte son veren İnegölspor'da yönetim henüz beş gün önce seçilmesine rağmen kongre kararı aldı.

Sözleşme imzaladıkları teknik direktör Taşkın Güngör’ü 12 saatte görevden alan Spor Toto 2. Lig takımı İnegölspor’da yeni yönetim, seçildikten 5 gün sora olağanüstü kongre kararı aldı.

Taşkın Güngör’ün ilginç bir şekilde 12 saatte görevden alınmasıyla gündeme oturan ekipte yönetim kararın sebebini açıklamıştı ancak görünen o ki sebep, yeni yönetimin daha büyük problemlerinin olması…

İnegölspor´da 25 Mayıs´ta yapılan olağanüstü kongrede kulüp başkanlığına Cebrail Kemer seçilmişti. Kemer başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri Ahmet Yavuzyiğit, Atilla Türkoğlu, Aziz Bolat, Deniz Erdem, Erdin Topal, Ersin Fener, Hamit Haraslı, Kamuran Tanrıverdi, Mehmet Döngel, Mustafa Arıcı, Saim Metinbaş, Serdar Nalcı, Serhat Kılınç, Serkan Girgin, Serkan Taşdemir ve Serkan Yertürk, bugün bir araya geldi.

Teknik direktör Taşkın Güngör´ün sözleşmesini dün fesheden İnegölspor yönetiminin bugünkü toplantısı yaklaşık 2 saat kadar sürdü.

Kulüp Başkanı Kemer, toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularına cevap vermedi, sadece olağanüstü kararı aldıklarını ifade etti. Başkan Kemer, önümüzdeki günlerde gerekçelerini ifade eden yazılı basın açıklamasını yayınlayacaklarını söyledi. İnegölspor`da 12 saatlik teknik direktör İlgili Haberi Oku