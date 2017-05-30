Kapalıçarşı’da Fenerbahçe taraftarını kızdıracak pankart!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor’u deplasmanda 4-0 yenerek 2016-2017 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece 2 sezon üst üste şampiyon olan siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye’nin dört bir yanında sevinçlerini doyasıya yaşadı. Her yeri bayraklarla donatan Beşiktaş taraftarları, rakiplerine göndermede bulunmayı da ihmal etmediler. İstanbul Kapalıçarşı’da asılan bir pankartta yazılanlar aynı zamanda Fenerbahçe’nin THY Euroleague şampiyonluğuna atıfta bulunduğu da gözlerden kaçmadı.
İşte o pankartta yazan:
“Türkiye’ye basketbolu sevdiren adam Şenol Güneş…”