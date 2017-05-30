Kocaelispor tesislerini satarak borç ödeyecek

Kocaelispor, Kocaeli Eğitim Vakfı'na (KEV) ait eski spor tesislerini Kent Konut'a satarak satıştan elde edilecek gelirle borçlarını ödeyecek.

Kocaelispor, Kocaeli Eğitim Vakfı’na (KEV) ait eski spor tesislerini Kent Konut’a satarak satıştan elde edilecek gelirle borçlarını ödeyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Antikkapı Restoran’da basın toplantısı düzenledi. Tahir Büyükakın, şöyle dedi:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent Konut, Kocaelispor’un eski tesislerinin satışından elde edilecek gelirle Kocaelispor’un borçlarkının ödenmesi için maddi destek sağlayacak” dedi.

“KOCAELİSPOR’UN KURTULUŞU İÇİN SATILMAK ZORUNDA”

KEV tesislerinin Kocaelispor’un kurtuluşu için satılmak zorunda olduğunu söyleyen Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ise, “Kimi cebindeki 10 lira, kimi sanayi kuruluşlarından gelecek destekle Kocaelispor ayağa kalkacak. Kocaelispor’un kurtuluşu için tesisler satılmak zorunda. Bunları 2.5 yıldır anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.