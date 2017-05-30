Mehmet Demirkol’dan Galatasaray’ın yeni formasına eleştiri

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçında giydiği yeni forma hakkında eleştiride bulundu.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2 galip dönerek ligde üçüncülük şansını devam ettiren Galatasaray, maça yeni sezonda giyeceği iç saha formaları ile çıktı. Spor yazarı Mehmet Demirkol da NTV Spor’da yayınlanan ‘Spor Servisi’ programında sarı-kırmızılı takımın forması hakkında konuştu.

Portekiz basını: Galatasaray Bruma`yı sattı Bruma'da işlem tamam. Portekiz basınında yer alan habere göre Bruma, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oluyor. Transferin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın yeni formasını ‘Nakaratı olmayan bir şarkı’ olarak nitelendiren Mehmet Demirkol, Igor Tudor ve sarı-kırmızılıların gelecek sezon transfer planları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Galatasaray şampiyon olamıyorsa teknik direktörü başarısız demektir. Yoksa Karabük'te devam edersin. Galatasaray'da kimlerin transfer edileceği değil kimlerin takımda kalacağı önemli. Bunun kararı verilirse gerisi kolay. Galatasaray'daki oyuncu topluluğu kontratak futboluna yakın. Igor Tudor'a bunu hayal ettiriyor ama olmuyor. Galatasaray'ın yeni forması, nakaratı olmayan bir şarkı gibi…”