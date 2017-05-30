Neredeydin Sinan?

Tarık YILMAZ yazdı...

Müthiş bir tempoyla başladı maç. Ligin en çok gol yiyen takımı olan Alanyaspor önünde Galatasaray'ın skor üretmemesi sürpriz olurdu. İlk dakikalardan itibaren galibiyeti çok istediğini gösteren sarı-kırmızılılar, önce Bruma, sonra Sinan'la golleri buldu. Ligi 3. bitirip UEFA'da bir tur az oynamak için sahaya çıktığı çok belliydi sarı-kırmızılı oyuncuların.

Bruma, sezona damgasını vurdu ancak Sinan'ın dünkü performansını görünce insan ister istemez kendine, “Bugüne kadar nerelerdeydin” diye soruyor. Sinan mı form tutamadı yoksa teknik heyetin Yasin inadı mı gurbetçi futbolcuyu kulübeye hapsetti bilinmez ama son 3 haftaya 3 gol, 1 asist sığdıran Sinan bir açıldı pir açıldı.

Galatasaray, yine savunmasında önemli hatalar yapıyor. Özellikle Semih'in iki golde de yaptığı hatalar “Yok artık” denecek cinstendi. İlk golde yediği çalımı halı sahada bile yemiyor birçok kişi. Penaltı pozisyonu öncesinde de yere düşüp rakibinin önünü açtı.

Penaltı demişken, Halil Umut Meler'den bahsetmemek olmaz. Rodrigues'e yapılan net penaltıyı görmeyen Meler, birkaç dakika sonra Alanya lehine beyaz noktayı gösterdi. Love'ın şutunda Ahmet'in elleri arkada birleşik. Yani, çocuk penaltı olmasın diye her türlü önlemi almış. O pozisyonun penaltı olması için Ahmet'in elini kesmesi gerekir. Genç hakem Meler, önemli bir hataya imza attı.