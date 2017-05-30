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Ospina adım adım Fenerbahçe’ye

Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in kalecisi David Ospina'yı kadrosuna katmaya yakın...
10:1530 Mayıs 2017
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Ospina adım adım Fenerbahçe’ye

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Times’ın futbol yazarlarından Henry Winter, Arsenal’in Kolombiyalı kalecisi David Ospina’nın önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceğini iddia etti. Arsenal’de Cech’in yedeği durumunda olan ve fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu bilinen Ospina, takımdan ayrılmak istediği bir kez daha Arsene Wenger’e iletti. En son FA Cup finalinde Chelsea ile oynanan maçta Arsenal’in kalesini koruyan ve sezonu kupayla kapatan tecrübeli kaleciyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Henry Winter, “Gerçek şu ki Ospina Fenerbahçe’ye gidiyor” dedi. TalkSport’a konuşan gazeteci, Ospina’nın birkaç gün içinde İstanbul’a uçacağını da iddia etti.

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Ospina, Arsenal’e 2014 yılında transfer olmuştu. 77 kez Kolombiya kalesini koruyan tecrübeli kaleci Premier Lig’de ise sadece 24 maçta görev yapmıştı.

Son güncelleme: 10:38 | 30.05.2017
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