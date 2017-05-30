Şenol Güneş’ten Beşiktaş’tan ayrılık iddialarına sert yanıt: Kovsalar da gitmiyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorularına yanıt verdi.

Beşiktaş’ın üst üste ikinci kez şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, takımdan ayrılacağı şeklinde çıkan dedikodulara sert yanıt verdi. Zaten takımın başında yer aldığı bir dönemde böyle iddiaların nereden çıktığını anlayamadığını söyleyen Şenol Güneş, henüz net bir sözleşme teklifinin olmadığı, ancak yönetimle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Beşiktaş yönetimi ile arasında sıkıntı olmadığının da altını çizen Şenol Güneş, imza meselesinin bu kadar haber yapılmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerden gelen ayrılık sorularına biraz da sinirlenerek şu yanıtı verdi:

“Kulüp antrenörü ne yapar? Ya çalışır, ya başka yere gider, ya mesleği bırakır. Bu kadar! Bu sözler üzerine neler söylediler. Zaten görevdeyim. Ben gelecekten bahsediyorum. Ben zaten burada kalıyorum. Ben o kadar açığım. Kendimin, kulübün zarar görmesini kabul edemiyorum.Bu kadar acil bir şey değil. İnanın değil. Ben bir dönem bunları konuşsam, her gün bir sorun çıkacak. Belki şampiyonluğu kaybedeceğiz.

Beni Milli Takım’a yazıyorlar. Orada hoca duruyor. Ayıp ya! Yenilikçi olun biraz. Yakışmaz. Benle ilgili, kulüple ilgili, değişiklik yapacaksam söylerim. İstenmediğimi görürsem yine giderim. Benim burada başarım, başarısızlığım benim kariyerime yüzde 10 etki eder. Benim aldığım şampiyonluklar bana katkı sağlamaz. Benim yapım böyle… Benim mukavelem var. Anlaşmada bir sorun olmaz. Analaşamazsak da sorun olmaz. Kulübe de ben gittim diye hiçbir zarar gelmez. Bir imza atmak için durum olmadı ama hiçbir sorun yok. İsterlerse kalırım, istemezlerse de kalırım. Daha nasıl söyleyeyim? ‘Kovsalar da gitmiyorum!’ mu diyeyim?

Ben geldiğimde tek yıl istedim. Onlar da bana ‘3 yıl ‘ dedi. O zaman şartları konuşuruz. Süreyle ilgili, 1 lira, 3 lira… Bunlar tartışılır.”