Sinan Gümüş fırtınası!

Menajeri Ersin Akan'ın gazetemize yaptığı Başkan Özbek ve yönetimi hedef alan açıklamaları sonrasında 3 haftadır sahaya ilk 11'de çıkan Sinan Gümüş, yinemücadeleye damgasını vurmayı başardı. Birbirinden şık 2 gole imzasını atan gurbetçi futbolcu, formayı Yasin Öztekin'den almayı başardı. Güçlü sol ayağı ile dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu ilk olarak 17. dakikada fileleri havalandırdı. Ardından 27'de güzel bir vuruş daha yapan Sinan, ligde ilk 11'de sahaya çıktığı son 11 maçta 8 gol-1 asistle oynadı.
Gurbetçi yıldız maç sonunda şöyle konuştu:
“Maçtan önce Yasin abi, ‘Sinan bugün 1 gol atacak' demiş. Ben de onu kırmamak için 2 gol attım.Maçtan önce Kayseri'ye attığım hat-trick'i izlemiştim. Mayıs ayları G.Saray'ın olduğu kadar benimde ayımdiye düşünüyorum.”