Sinan Gümüş fırtınası!

Süper Lig’de son 3 haftadır sahaya ilk 11’de çıkan Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı 2 golle yıldızını parlattı. Gurbetçi oyuncu ilk 11’de sahaya çıktığı son 11 maçta 9 kez skora katkıda bulundu.

Menajeri Ersin Akan'ın gazetemize yaptığı Başkan Özbek ve yönetimi hedef alan açıklamaları sonrasında 3 haftadır sahaya ilk 11'de çıkan Sinan Gümüş, yinemücadeleye damgasını vurmayı başardı. Birbirinden şık 2 gole imzasını atan gurbetçi futbolcu, formayı Yasin Öztekin'den almayı başardı. Güçlü sol ayağı ile dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu ilk olarak 17. dakikada fileleri havalandırdı. Ardından 27'de güzel bir vuruş daha yapan Sinan, ligde ilk 11'de sahaya çıktığı son 11 maçta 8 gol-1 asistle oynadı.

Galatasaray`a Gomis`ten sonra bir Fransız daha! Galatasaray sol bek bölgesine Manchester City'den ayrılmak üzere olan Gael Clichy'yi transfer etmek üzere görüşmelerini sürdürüyor. İlgili Haberi Oku

Gurbetçi yıldız maç sonunda şöyle konuştu:

“Maçtan önce Yasin abi, ‘Sinan bugün 1 gol atacak' demiş. Ben de onu kırmamak için 2 gol attım.Maçtan önce Kayseri'ye attığım hat-trick'i izlemiştim. Mayıs ayları G.Saray'ın olduğu kadar benimde ayımdiye düşünüyorum.”