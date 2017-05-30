TFF 1. Lig’in uğurlu futbolcusu: Murat Akın

Göztepe'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha Murat Akın, ilginç bir rekorun sahibi. Kariyerinde daha önce yedi TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Akın, Eskişehirspor karşısında serisini Göztepe'yle devam ettirmek istiyor.

TFF 1. Lig’de play-off yarı finalinde Boluspor’u eleyerek finale çıkan Göztepe’de bir isim var ki formasını giydiği takımı bir üst lige taşıyor.

Bolu’daki maçtan 2-0 galip ayrılan Göztepe’de ikinci golü kaydeden Murat Akın, futbol tarihimize kırılması güç ve oldukça ilginç bir rekor bırakacak. Göztepe, 4 Haziran Pazar günü oynanacak finalde Eskişehirspor’u mağlup ederse Murat Akın, 8. kez TFF 1. Lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Formasını giydiği her takımı Süper Lig’e çıkarmayı başaran 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 2008-2016 yılları arasında 6 farklı formayla 7 kez zaferi tattı.

2008-2009 Kasımpaşa

2010-2011 Orduspor

2011-2012 Kasımpaşa

2012-2013 Konyaspor

2013-2014 İstanbul BB

2014-2015 Kayserispor

2015-2016 Karabükspor

Göz Göz finalde Göztepe, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde, İzmir'de 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Boluspor'u Bolu'da da aynı skorla mağlup etti ve finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

Bu sezon başında, Temmuz 2015’te Türkiye’den bir şirketin satın aldığı ancak 2017 Ocak’ta iflaşın eşiğine gelen İsviçre takımı FC Wil’e transfer olan ancak 2017 Ocak’ta yaşanan bu durumdan sonra Göztepe’nin teklifini kabul eden Murat Akın’ın serisine devam edip etmeyeceğini, kariyerine bir zafer daha ekleyip ekleyemeyeceğini pazar akşamı öğreneceğiz.