TFF’den Şenol Güneş’e büyük ayıp!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan kendi isteği ile ayrılmadığını, gönderildiğini söyledi. Güneş, alacağının bir kısmının da hala durduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig’de 2 sezon üst üste Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili şok bir itirafta bulundu. Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmediğini anlattığı sırada Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırdığı günlerden de örnek veren Şenol Güneş, görevine kendi isteği dışında son verildiğini, alacağının ise hala TFF’de olduğunu söyledi.

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Şampiyonluk sonrası düzenlediği basın toplantısında Şenol Güneş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Beni Milli Takım’a yazıyorlar. Orada hoca duruyor. Ayıp ya! Yenilikçi olun biraz. Yakışmaz. Benle ilgili, kulüple ilgili, değişiklik yapacaksam söylerim. İstenmediğimi görürsem yine giderim. Benim burada başarım, başarısızlığım benim kariyerime yüzde 10 etki eder. Benim aldığım şampiyonluklar bana katkı sağlamaz. Benim yapım böyle…

Kan uyumu kanlar iyi olursa olur. Kanlar iyi değilse kan uyumu da olmaz. Benim Trabzon’nu, Bursa’yı, Milli Takım’ı sevmem oraya gideceğim anlamına gelmez. 5-6 gün oyuncu bakmaya Kore’ye gitmeyi düşündüm ama gidersem sonra ‘Bak gidiyor’ diyecekler. Beni Milli Takım’dan nasıl gönderdiler biliyor musunuz? Ben ayrılmadım ki… Beni gönderdiler. Param var benim orada… Gidersem alırım. O alnımın akı…”

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