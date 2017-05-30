Thomas Tuchel dönemi sona erdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan sürpriz bir karar alarak 2 yıldır takımı çalıştıran Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

Borussia Dortmund’un internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüb CEO’su Hans-Joachim Watzke, sportif direktörü Michael Zorc, Tuchel ve yardımcısı Olaf Meinking arasında yapılan görüşmenin ardından Alman teknik adamın görevine son verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Açıklamada, ayrılığın arkasında kulüp kararının olmadığı kaydedilirken, 43 yaşındaki Alman teknik adama takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.

2015-16 sezonundan beri Alman temsilcisinde teknik direktör olarak görev yapan Tuchel, ligi zirvede bitiren Bayern Münih’in 18 puan ardından 3. sırada tamamlayabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Fransa’nın Monaco takıma çeyrek finalde elenen Dortmund, geçen hafta sonu Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenerek Almanya Kupasını kazandı.

Dortmund’un Tuchel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsviçreli Lucien Favre’yi getirmeyi planladığı Alman basınında yer aldı.