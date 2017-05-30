Tiger Woods: İlaçlar yüzünden

Alkollü araç kullanırken yakalanıp gözaltına alınan Tiger Woods, konuyla ilgili açıklama yaptı. Özür dileyen eski dünya 1 numarası, alkol iddiasını kabul etmezken olayın reçeteli olarak kullandığı ilaçların etkisiyle gerçekleştiğini söyledi.

Florida, Jupiter Adası’ndaki evinin yakınlarında alkollü araç kullandığı için birkaç saat gözaltında tutulan ve daha sonra kefaletini ödeyerek yargılanmak üzere serbest kalan ünlü golfçü Tiger Woods, olayın ardından bir açıklamada bulundu.

“Gözaltına alınmamın alkolle bir ilgisi yok” diyen Woods, olayı “reçeteli olarak kullandığım bir ilacın beklenmedik etkisi” olarak tanımladı. Polisin yayımladığı sabıka fotoğrafı gündeme oturan tüm zamanların en başarılı golfçüsü, “Yaptığımın ciddiyetinin farkındayım ve elbette tüm sorumluluk bana ait” ifadelerini kullandı.

2009 yılında eşini aldattığının ortaya çıkmasıyla sansasyon yaratan Woods, “Kullandığım ilaçların böyle bir etki yarattığını bilmiyordum” dedi ve ekledi: “Tüm kalbimle ailemden, arkadaşlarımdan ve sevenlerimden özür diliyorum. Ben de onlar gibi kendimden hep daha iyisini bekliyorum.”

Belinden geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme dönemini geçiren 41 yaşındaki eski dünya 1 numarasının bu noktadan sonra yeinden yükselişe geçip geçemeyeceği merak konusu.

Tiger Woods alkollü araç kullanırken yakalandı Tüm zamanların en başarılı golfçüsü Tiger Woods, alkollü araç kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan ve kefaretini ödeyerek serbest kalan Woods'un 2009'da da eşini aldattığı ortaya çıkmıştı. İlgili Haberi Oku