Wawrinka’da sürpriz yok!

Sezonun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek erkeklerde 2015’in şampiyonu İsviçreli Stanislas Wawrinka, ilk turda 24 yaşındaki Slovak rakibi Jozef Kovalik’i 6-2, 7-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi başardı.
Suzanne-Lenglen’de bir saat 57 dakikada galip gelen Wawrinka, 33 basit hatasına rağmen rakibine set vermeden kazanmayı bildi. İki oyuncu arasında maç boyunca kazanılan puanlarda sadece 22 puan fark olmasına rağmen, Kovalik, eline geçen 7 servis kırma şansından yalnızca birini değerlendirince set alamadan turnuvaya veda etmiş oldu.
Üç numaralı seribaşı, ikinci turda Ukraynalı Alexandr Dolgopolov’la karşılaşacak. 2012’de ATP dünya sıralamasında 13. sıraya kadar yükselen Dolgopolov, ilk turda Arjantinli Carlos Berlocq’u 7-5, 6-3 ve 6-4’lik setlerle mağlup etmeyi başardı.