Wawrinka’da sürpriz yok!

Fransa Açık'ta 2015 şampiyonu olan ve bu sene de tek erkeklerde üç numaralı seribaşı olarak mücadele eden Stanislas Wawrinka, Jozef Kovalik'i 6-2, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek ikinci tura çıktı.

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