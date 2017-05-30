Ziraat’ten Kaliberda hamlesi

Efeler Ligi’nde gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Ziraat Bankası Spor Kulübü, Alman milli takımının önemli oyuncularından biri olan Denis Kaliberda ile anlaşma sağladı.

1990 doğumlu ve 1.95 metre boyundaki Kaliberda geçtiğimiz sezon güçlü İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova takımında forma giymişti. 2008 yılından bu yana Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Kaliberda, Lube forması ile İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaliberda ayrıca Almanya Milli Takımı’nın 2014 dünya üçüncüsü olan kadrosunda da yer almaktaydı.