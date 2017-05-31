Adana Demirspor’da Gökoğlu dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Mehmet Gökoğlu 191 oyla başkan seçildi.

Adana Demirspor’un başkanlık seçimlerinde aday Nilay Ateşoğulları 35, Mehmet Gökoğlu ise 191 oy aldı. Gökoğlu, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Transfer ve hoca arayışı için henüz erken olduğunu belirten Gökoğlu, şunları söyledi:

“Elimizden gelenin en iyisini teknik ekip ve yönetim kuruluyla tartışıp beraber yapacağız. Büyük ihtimalle yüksek fiyata transferler olmayacak. Herkes rahat olsun. Biz yönetim kurulumuzla beraberliği yakaladık, Adana birleşti, taraftarlar da birleşerek, beraber aşacağız her şeyi. Bu kulüp hepimizin. Milli takım haricinde Adana Demirspor’un mavi-lacivert renklerinden başka renk tanımıyorum.”

Gökoğlu’nun yönetim kurulu listesi şu şekilde:

“Şentürk Çalık, Aziz Kaya, Ümit Onatça, Erdinç İpek, Şerif Güler, Aziz Can Eken, Mehmet Yalçın, Levent Duyuler, İmam Gazali Hiradağı, Casim Korkmaz, Murat Çardak, Kazım Bozan, İsmail Tanrıverdi, Mustafa Selek, Önder Kaypak, İzzettin Turgut, Mustafa İzgioğlu, İsa Tuzcu, Ahmet Yarar, Kayhan Dağdanaşar.”

Denetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

“Alaaddin Bozkurt, Hasan Özkan, Ercüment Filazi.”