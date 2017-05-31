Ahmet Şan’dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Fenerbahçe ile adı anılan Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Şan, teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili olarak kendilerine Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.

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