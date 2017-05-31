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03 Haziran 2017 17:00
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Ahmet Şan’dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Fenerbahçe ile adı anılan Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Şan, teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili olarak kendilerine Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.
15:2431 Mayıs 2017
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Ahmet Şan’dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, beIN SPORTS’ta katıldığı yayında Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamla ilgili kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyleyen Şan, “Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe ile anılması doğal bir durum. Bize gelen resmi bir durum yok. Biz normal devam ediyoruz çalışmalarımıza. Hocamızla bazı konularda istişare ediyoruz. Olayı normal seyrine bıraktık. Sezonun sonuna geldik, bakalım önümüzdeki hafta ne gösterecek. Biz şu anda kupa finaline odaklandık” diye konuştu.

25 Mayıs 2017 Fatih Terim`e olay sözler: `Aykut Kocaman`ı çekemiyor` Konyaspor'un başarılı ismi Ali Çamdalı, Fatih Terim'in egosunu yenmesi gerektiğini ve Aykut Kocaman'ı çekemediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

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