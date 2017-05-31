Bacca bitti bitiyor

İtalyan basını da ilk olarak AMK’nın duyurduğu transfer teklifini doğruladı. Galatasaray, Milano kulübü istediği 8 milyon Euro’luk bonserviste indirime giderse Carlos Bacca’yı renklerine bağlayacak.

Galatasaray Avrupa'da ses getirecek önemli bir transferi bitirmek üzere. Çinlilere satıldıktan sonra büyük bir değişime gidecek olan Milan'ın gözden çıkardığı Carlos Bacca için en ciddi alıcı Galatasaray. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcünün menajeri ile prensipte el sıkıştıktan sonra İtalyan kulübü ile masaya oturmuştu. 6 milyon euro'luk teklifi ileten Cimbom, Milan'ın 8 milyon euro ısrarı sonrasında beklemeye geçmişti. Bacca için en ciddi teklifin Galatasaray'dan gelmesi kırmızı-siyahlılara geri adım attıracağa benziyor.

Dursun Özbek`ten Bruma açıklaması 1905 GSYİAD'ın düzenlediği iftara katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, özellikle hakem hatalarından şikayet ederek, “Bu sene birçok puanımız bu nedenle gitti. Artık hatalarda kasıt aramaya başladık” ifadelerini kullandı. Özbek, RB Leipzig'in Bruma'ya yaptığı teklifle ilgili de konuştu. İlgili Haberi Oku

Aslan, önemli bir transfer için atağa kalktı. Çinlilere satıldıktan sonra büyük bir değişime gidecek Milan'ın gözden çıkardığı Carlos Bacca için en ciddi alıcının Galatasaray olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcünün menajeri ile prensipte el sıkıştıktan sonra İtalyan kulübü ile masaya oturmuştu. 6 milyon Euro'luk teklifi ileten Cimbom, Milan'ın 8 milyon Euro ısrarı sonrasında beklemeye geçti. 30 yaşındaki golcü, Çin'den gelen tekliflere rağmen Avrupa'da oynamak istiyor. Bacca için Galatasaray, Milan'dan aldığı yıllık 3.5 milyon Euro'yu ödeyip 3+1 yıllık sözleşme yapmaya hazır. Uzun vadeli bu teklifi yıldız ismin menajeri prensipte kabul etmiş durumda. İtalyan medyası da Galatasaray'ın Bacca için şu ana kadar en iyi teklifi veren kulüp olduğunu Milan'ın bu öneriyi kabul edebileceğini yazdı.