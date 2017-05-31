Barajlar şehri Artvin durgun su sporlarıyla tanışıyor

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı’yı kabul etti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, beraberindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile birlikte Vali Doğanay'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, Artvin'in gerek akarsu gerekse barajlarının su sporları için ülkenin en uygun illerinin başında geldiğini söyledi.

Artvin'in barajlar sonrasında durgun su kano sporuna çok uygun olduğunu belirten Kabakçı, “Artvin'de 2. Kademe Akarsu Slalom Antrenörlük Kursu açtık. Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerimiz başta olmak üzere ülkemizin çeşitli illerinden katılan kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimiz Borçka Barajı üzerinde bir hafta süren uygulamalı eğitimlerini tamamladı. Daha sonra kursiyerlerimiz bir hafta sürecek olan teorik eğitim alacaklar. Kurslar sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar antrenörlük sertifikası almaya hak kazanacak. Özellikle Yusufeli ilçesi kano sporu için çok bölgemiz. Yusufeli'nde kano sporu çok yaygın olmakla beraber bölgeye kanocuların ilgisi her geçen gün artarak devam ediyor. Bizlerde federasyon yetkilileri olarak kursiyerlerimizi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Sayın Valimizi makamında ziyaret ederek, federasyonumuzun Artvin'de gerçekleştirdiği su sporları konularında bilgilendirmelerde bulunduk. Ayrıca hayata geçirmek istediğimiz su sporları konularındaki projelerimizi görüştük. Sayın Valimize federasyonumuzun etkinliklerine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.Artvin Valisi Ömer Doğanay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Artvin, su sporlarına uygun, gerekli debi ve rejimini bünyesinde barındıran birçok akarsu kaynağına sahiptir. Özellikle ilimizde yapımı tamamlanan barajlar ve akarsularda kano sporu ve durgun su sporları yapılabilir. Ayrıca ilimizdeki barajların ülke ekonomisine sağladığı ekonomik katkısının yanı sıra su sporları kapsamında da ilimizin hem tanıtımına hem de gençlerimizin su sporlarına yönelmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Artvin Valiliği olarak bu bağlamda yapılacak çalışmalara her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.