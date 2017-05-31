Başakşehir – Konyaspor maçında olaylar!

Ziraat Türkiye Kupası öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı tribünde birbirine girdi. Maç esnasında ise Eskişehirspor taraftarı ile Başakşehirliler arasında kavga çıktı

Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Atiker konyaspor karşı karşıya geliyor. Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı kendi arasında kavga etti.

Maçın başlamasına yarım saat kala, kale arkasında bulunan İstanbul temsilcisinin taraftarı, önce sözlü tartışmaya girdi. Ardından tribünler birbirine su şişesi, çakmak, bozuk para gibi maddeler atarken çevik kuvvet ekipleri alt tribünleri boşalttı.

MAÇ DURDU

Maçın 30. dakikasından sonra Eskişehirspor taraftarları ile Başakşehir taraftarı arasında olaylar çıktı. Yukarıdaki Başakşehir taraftarları aşağıya cisim atınca iki grup arasında sürtüşmeler oldu. Olaya müdahale eden polis, Eskişehirspor taraftarlarını bulunduğu yerden başka yere tahliye etti.