Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Quaresma ile yaşananları anlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zaman zaman sorun yaşadığı Ricardo Quaresma'nın birkaç kez hata yaptığını belirterek aynı hareketleri sokakta yapsa affetmeyeceğini söyledi. Şenol Güneş, Quaresma ile yaşanan sıkıntının nasıl aşıldığını da anlattı.

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, birkaç kez oyundan Şenol Güneş’e gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi’ne konuk olan Şenol Güneş, karakter olarak zor bir oyuncu olduğu bilinen Quaresma ile yaşadığı sıkıntı hakkında konuştu. Quaresma ile zaman zaman sorun yaşadığının altını çizen Şenol Güneş, bu konuyu nasıl hallettiğini açıkladı.

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Quaresma’nın bu hareketleri kendisine sokakta yapsa affetmeyeceğinin altını çizen Şenol Güneş, Portekizli yıldıza davranış şeklini şu ifadelerle anlattı:

“Quaresma'da bu tip sıkıntılar yaşandı. Ama zamanla düzeldiğini sizde gördünüz. Oyundan çıkarken eldiven atmalar kızmalar yaşandı ama bunlar oyunun içinde olan şeyler… Oyuncularla genellikle bireysel olarak konuşuyorum. Takım içinde konuşuyorsam eğer orada bir sıkıntı vardır ve bu oyuncu için olumsuz bir şey… Takımdan özür dilediği zaman herhangi bir sorun kalmaz. Aboubakar da Kiev maçında bilinçsizce atıldı ama bana göre Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart tamamen haksızdı. Aboubakar'ın da 2 tane hatası var tıpkı Quaresma gibi. Ama zamanla iki oyuncununda düzeldiğini gördük. Yapılan yanlışların takıma zarar vermemesi gerekiyor. Eldiven attığında benden özür dilemesi değil, takımdan özür dilemesi gerekiyor. Qauresma kendini önceden kontrol edemiyordu ama düzelme görüyoruz. Bursaspor maçında kendisiyle konuştum seni oyundan alacağım bu şekilde bilinçsizce oynarsan diye… Maçın 2. yarısında çok etkili oynadı ve kazanmayı başardık. Benim Quresma'yı idare etmem değil onun kendisini idare etmesi gerek. Quaresma antrenmanlarda çok çalışıyor. Büyük bir gayretle antrenmanlarını sürdürüyor. Takdir edilesi bir durum bu…”