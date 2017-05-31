Beşiktaş’ta gelen gideni aratmadı

Sezon başında esen ayrılık rüzgârlarına rağmen Beşiktaş yönetiminin başarılı politikası, yeniden açtı sert transfer şampiyonluğa giden yolu...

Geçen sezonun şampiyon kadrosundan üç yıldız Mario Gomez, Sosa ve Töre takımdan ayrılınca yerlerine gelenlerin performansı, Beşiktaş'a üst üste ikinci mutlu sonu getiren en önemli etkenlerden oldu. A Milli Takım'ın sağ beki Gökhan Gönül ile sol beki Caner Erkin sadece imza parasıyla, Barcelona'da kaldırmadığı kupa kalmamış olan Brezilyalı yıldız Adriano ise 600 bin Euro'luk rakamla siyah-beyazlı renklere bağlandı.

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Devre arasında bedelsiz alınan Ryan Babel, hızlı uyumu ve performansıyla göz doldurdu. Taraftarın küstüğü Tolga Zengin'in kulübeye çekilip bir diğer bonservis ödenmeyen takviye Fabri'nin kaleyi devralması da 3. yıldız yolunda katkı sağladı.Kariyerinin en verimli dönemini bu sezon geçiren ‘şutların efendisi' Talisca ile ikinci yarının parlayan yıldızı Aboubakar'ı da kiralayan Beşiktaş yönetimi, transferde adeta 12'den vurdu.