Bursaspor sezonun en kritik taktik antrenmanını yaptı!

Trabzonspor ile ligin son haftasında kritik maça çıkacak olan Bursaspor, taktik antrenman gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, rakibini yenmesi halinde ligde kalacak. Ancak maç berabere biterse gözler Çaykur Rizespor'un maçına çevrilecek. Karadeniz temsilcisi puan alamazsa Bursaspor yine ligde kalacak!

Spor Toto Süper Lig’de son 6 maçı kaybedince küme düşme korkusu yaşayan Bursaspor, bu sabah saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

2 puan üzerinde bulunduğu Çaykur Rizespor’la birlikte kümeden düşme hattında bulunan Bursaspor, ligin son karşılaşmasını 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00´de oynayacağı Trabzonspor maçının hazınlığı için Özlüce Tesisleri’nde çalıştı. Küme düşecek 3’üncü takım olmak istemeyen Bursaspor’un antrenmanı, yaklaşık 1.5 saat kadar sürdü. Yeşil beyazlı takımın başında sahaya çıkan eski kaptanlardan olan antrenör Mustafa Er, saha içinde futbolcularla bir toplantı.yaptı.

Mustafa Er’in yönettiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Salı günü yapılan antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu ve Sinan Bakış, bugün takımla birlikte çalıştı.

BUGÜN 16.00’DA ORDU’YA GİDECEKLER

Bu arada Bursaspor kafilesi, bugün saat 16.00´da Yenişehir´den THY ait özel bir uçakla Ordu´ya gidecek. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay’da takımıyla birlikte Ordu´ya gidecek. Ordu´da kampa girecek olan yeşil beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Ordu Stadı´nda yine basına kapalı olarak yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. Yeşil beyazlı yöneticiler de maç günü Trabzon´a gitme kararı aldı.

BURSASPOR NASIL KÜME KALIR?

Ligin son haftasında Çaykur Rizespor, seyircisi önünde Aytemiz Alanyaspor’la karşı karşıya gelecek, sıralamada 2 puan üzerinde olan Bursaspor ise en az yendiği takımlar arasında bulunan Trabzonspor’la deplasmanda oynayacak. İki takımın maçlarını kazanması veya berabere kalması halinde Çaykur Rizespor küme düşecek. Bursaspor´un yenilmesi, Çaykur Rizespor´un berabere kalması halinde de Çaykur Rizespor küme düşecek. Çaykur Rizespor’un galip gelmesi durumunda ise Bursaspor’un yenilmesi veya berabere kalması halinde lige veda edecek 3’üncü takım Bursaspor olacak.