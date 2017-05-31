Cengiz Ünder idolleri ile karşılıklı oynayacak

Medipol Başakşehir'de sergilediği performans ile dikkat çeken Cengiz Ünder, 'İdollerim' dediği David Silva Eden Hazard ile karşılıklı oynamaya çok yakın...

Altınordu’da yetişen ve geçtiğimiz sezon başı 700 bin euro karşılığında Medipol Başakşehir’e transfer olan Cengiz Ünder, Tottenham’ın yakın markajında… Cengiz Ünder için 9 milyon euro’yu gözden çıkaran İngiliz ekibi, transferi bitirmeye çok yakın… Bir yılda inanılmaz bir eşik atlayan Cengiz Ünder, transfer gerçekleşirse Four Four Two’ya verdiği röportajda ‘İdollerim’ olarak adlandırdığı David Silva ve Eden Hazard ile karşılıklı oynama fırsatı yakalayacak.

Cengiz Ünder, henüz Altınordu’da oynadığı dönemde Four Four Two’ya şu röportajı vermişti: