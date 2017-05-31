Demba Ba’dan sahurda transfer ve oruç sözleri!

Şampiyon Beşiktaş'ın Senegalli yıldızı Demba Ba sahur programında transfer açıklaması yaptı.

Beşiktaş’ın yıldızı Demba Ba, Fatih Camii avlusunda yayın yapan Fox TV’nin Sahur Sohbetleri programının konuğu oldu. Programa Türkçe konuşarak başlayan Demba Ba, “İyiyiz, hamdolsun, elhamdülillah. Ramazan iyi gidiyor.” dedi.

İşte Demba Ba’nın Sahur programındaki sözleri:

“Selamlamalar, girişler, bu kadarını becerebiliyorum. Gerçekten harika gidiyor. Beşiktaş’ta oynadığım ilk dönemde, bu deneyimi yaşayamamıştım. Müslüman bir ülkede Ramazan’ı yaşamak gerçekten çok farklı oluyor.”

BEŞ VAKİT NAMAZ KILIYOR MU?

“Her zaman namazları kılıyorum, hiç kaçırmaksızın. Ruhu besleyen bir olgu namaz. Topraktan gelenden faydalanmazsanız, ruhu besleyemezsiniz. Bu Rabbimizin bir lütfu.”

GOLLERDEN SONRA SECDE ETMESİ…

“Gol atmak benim için harika bir duygu. Mesleğimin en zor tarafı gol atmak, ben bir golcüyüm. Golcü de gollerle beslenir. Golcünün ailesi de gollerle beslenir. Ekmeğinizi böyle kazanırsınız. Bunun bir lütuf olduğunu bildiğim için Allah’a şükrediyorum. Bunu derinden hissetmek için her zaman şükrediyorum.

Aslında yön önemli. Saha içerisinde farklı bir ruh haline bürünüyorsunuz. Orada bence artık yönün pek de önemi kalmıyor. Önemli olan, o duyguyu en derinden hissedebilmek.”

TARAFTARLARLA BİRLİKTE CAMİYE GİDECEK Mİ?

“Geçenlerde bir maçtan sonra, maçın takip eden sabahta namaza gittim. Taraftarlarla birlikteydik orada. 2 sene önce bir söz verdim, yadsımıyorum. Biraz da pişman oldum. Kupa alsak da almasak da her sabah camide buluşup Allah’a şükretmeliyiz.

Bizim taraftarlarımız o kadar tutkulular ki, camiye gelip tezahürat yapmaya başlarsalar işler karışabilir.”

MAÇ GÜNÜ ORUÇ TUTUYOR MU?

“Gününe bağlı ama genede herhangi bir zorluk olmuyor. İmanın öyle bir gücü var ki o fiziksel güçten çok daha güçlü. Hacda öyle yaşta insanlar var ki, gençlerin kaldıramadığı işleri, yorulmadığı işleri yorulmaksızın yapabiliyorlar. İman, inanmak böyle bir şey.”

DEMBA BA, HAC YAPTI MI?

“Orada tarifi çok zor bir atmosfer yaşıyorsunuz. Dünyanın başka bir yerine benzemiyor. Muazzam bir ruh halinde oluyorsunuz. Henüz Hac yapmadım, Umre’ye gidiyorum.”

“BU GÜZELLİĞİ YAŞAYANLAR İYİ ANLIYOR”

“İnsanoğlu hala deneyimleriyle öğreniyor. Namaz kılanlar, bu güzelliği yaşayanlar çok iyi anlıyorlar. Bu deneyimi yaşamayanlar bunu anlayamıyorlar. Ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum.”

“RABBİMİZİ TANIRSANIZ, GERİSİ GELİR”

“Etrafımdaki insanların büyük etkisi oldu namaz kılmamda. 17-18 yaşımda kılmaya başladım. İngiltere’ye gitmiştim, deneme antrenmanlarına katılma kiçin. 3 kardeş vardı, onlarında yanında kaldım. Onlar sabahları kalkıp namaz kılıyorlardı. Ben de düşündüm, kendimi düzeltmeye karar verdim. O dönemden itibaren düzenli namaz kılmaya başladım. Önceden de kılıyordum ama zoraki oluyordu. Babam kapıyı açardı ve namaza kaldırırdı. Disiplinliydi bu konuda, katıydı. Fakat, 18’imden itibaren düzenli kılmaya başladım.

Rabbimizi tanırsanız, o gayreti gösterirseniz gerisi gelir.”

“NAMAZI GÖNÜLDEN YAPMAK BAŞKA BİR YOL”

“Yegane karar mercii Allah’tır. Şu ikisi arasında fark vardır. Bir şeyi ya mecburiyetten yaparsınız, ya da gönülden, aşk ile yaparsınız. İkisinden de karşılık alırsınız ama farklı karşılıklar alırsınız. Bunun ötesinde karar verecek Allah’tır. Namazı duyduk, icabet ettik dersiniz, bu da bir yoldur. Kalpten, gönülden yapmak başka bir yoldur.”

DEMBA BA, BEŞİKTAŞ’TA KALACAK MI?

“Galatasaray’a imza atmayacağım. Beşiktaş’ta kalacak mıyım, bakacağız.”

NAMAZDA AKLINA MAÇ GELİYOR MU?

“Hayır gelmiyor. Bazen şeytan bulaşıyor. Aklınızı kurcalayıp karıştırıyor. Düşünmemeye çalışıyorum.”

MAÇLARDAN ÖNCE ABDEST ALIYOR MU?

“Bazen alıyorum, bazen almıyorum. Mutlaka bir rolü oluyor. Namazı ele alalım. Namazı kılarak kendinizi korunaklı hale getiriyorsunuz. Onun yarattığı farklı bir ruh hali oluyor. Bunu bütün gün hissediyorsunuz. Abdest için de aynısını söylebiliriz.”

NAZARA KARŞI KORUNUYOR MU?

“Dua ile namaz ile korunuyorum. Sabah akşam bütün gün boyunca namaza duaya devam ederek kendimi koruma altına alıyorum. Ötesi, Allah’ın bileceği iş.”