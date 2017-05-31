Enes’in menajeri transferi Twitter’dan öğrendi!

Enes Ünal'ın Villarreal transferi sadece resmi imzaya kalırken, milli oyuncumuzun bu durumunun yanında sosyal medya ise menajer Batur Altıparmak'a 'mention' atan kullanıcıyı konuşuyor.

Manchester City’nin Bursaspor’dan transfer edip Genk, Breda ve Twente’ye kiralık olarak gönderdiği Enes Ünal’ın yeni sahnesi İspanya La Liga olacak. 20 yaşındaki milli gururumuz, Villarreal’e 14 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Twente’de yılın futbolcusu seçilen Enes’in bu transferi sosyal medyada da farklı şekilde gündeme geldi.

Enes Ünal’ın ilk olarak Valencia ile adı anılmasından sonra menajreri Batur Altıparmak, Twitter hesabından açıklama yaparak, “Enes kariyeri için Manchester City ile görüştükten sonra karar verecek. Şu anda için anlaştığı hiçbir kulüp yok” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya mention atan bir kullanıcı ise, “Villarreal’de büyük ihtimal. Bonservisiyle beraber…” yorumunu yaptı. Bu tweet birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Kullanıcının ‘duyurduğu’ transfer ise gün yüzüne çıkınca tweet bu kez viral oldu!