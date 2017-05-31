Erdoğan Yeşilyurt’u Alanyaspor istiyor

Aytemiz Alanyaspor, Altınordu forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katmayı planlıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun genç oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt’u, Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor’un talip olduğu öğrenildi. Altınorduyla sözleşmesi 2018’de sona erecek Erdoğan, ikinci yarıdaki performansı ile dikkat çekerken sezonu 4 gol, 9 asistle tamamladı. Altınordu’da 3 sezonu geride bırakan 23 yaşındaki futbolcu, ilk yılında 5, ikinci senesinde 3 gol kaydetmişti.

2014’te Almanya’nın MSV Duisburg kulübünden gelen gurbetçi kanat oyuncusunun piyasa değeri 500-750 bin Euro aralığında gösteriliyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın, cazip bir teklif gelmesi halinde Erdoğan’ın satışına onay vereceği belirtildi. Bu sezon Mersin İdmanyurdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Eskişehirspor filelerini sarsan forvet oyuncusunun gol attığı 4 karşılaşmadan da Altınordu galibiyetle ayrıldı. Altınordu, bu müsabakalarda İzmir’de Mersin’i 3-2, Şanlıurfaspor’u 2-0, Eskişehirspor’u 3-0, deplasmanda ise Gaziantep’i 4-1 mağlup etti.