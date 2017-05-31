Erman Toroğlu’ndan bomba yorum

Ziraat Türki Kupası Finali'nde maçtan çok saha olayları konuşuldu.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor maçından çok, tribün olayları konuşuldu. Maçın yorumcusu Erman Toroğlu, sahaya bu kadar çok meşale ve patlayıcı cismin nasıl sokulduğuna hayret ederek, “2. Dünya Savaşı’nda bile bu kadar cephane kullanılmamıştır” ifadesini kullandı.

Başakşehir taraftarları ile Eskişehirspor taraftarları arasındaki olayların ardındna mücadele 4-5 dakikada kadar durdu. Çevik kuvvet olayları sakinleştirmesine rağmen futbolcuların konsantrasyonu bir süre bozuldu.