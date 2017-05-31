Euroleague’den Fenerbahçe’ye ceza

THY Euroleague yönetimi, Olympiakos ile oynanan final maçında sarı-lacivertli taraftarların salonda meşale yakmasından dolayı Fenerbahçe Kulübü'ne 11 bin Euro ceza verdi.

THY Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen Final-Four organizasyonunda sarı-lacivertli taraftarların Olympiakos ile oynanan final maçında meşale yakmasından dolayı Fenerbahçe'nin ceza aldığı belirtildi.

Saray ziyaretine Erdoğan-Obradovic diyaloğu damga vurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Beştepe'deki kabule Erdoğan ile Obradovic'in diyaloğu damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe, Euroleague Basketbol Disiplin Kanununun 29.2 maddesinin (e) bendi uyarınca, 2017 Türk Hava Yolları Euroleague Final maçında, taraftarları tarafından meşale yakmasından dolayı için 11 bin Euro para cezasına çarptırıldı.”