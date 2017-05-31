Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
03 Haziran 2017 17:00
BEŞİKTAŞ
vs
OSMANLISPOR FK
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Euroleague’den Fikret Orman’a yanıt

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "hırsızlık organizasyonu" dediği Euroleague'in yöneticisinden yanıt geldi.
17:0931 Mayıs 2017
0
Euroleague’den Fikret Orman’a yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın EuroLeague organizasyonu için yaptığı “hırsızlık” açıklamasına EuroLeague yönetiminden cevap geldi.

DHA’nın ulaştığı EuroLeague Marka ve İletişim Direktörü Alex Ferrer Kristjansson, Orman’ın açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi: 

“Euroleague Basketbol, Fikret Orman’a cevap vermeyecektir çünkü bilmediği bir şey hakkında konuştuğu açıktır. Böyle bir konuyla ilgili kamuya açıklama yapmadan önce ilk önce herkesin bilgi sahibi olması gerekir.

Yine de, bahsettiği noktaların bazılarını işaretlemek için, EuroLeague’in ekonomik dağıtım kriterlerinin her katılımcı kulüp için daima çok açık olduğunu belirtmek önemlidir. Temel olarak, sayın Orman’ın sözlerinin aksine, kulüpler şirketin çoğunluk hissedarlarıdır ve bu nedenle hukukun sağladığı tüm bilgileri ayrıntılı olarak alırlar ve gelir dağılımı da dahil olmak üzere her konuda kararlar alırlar. Euroleague Basketbol, kulüplere aittir ve yalnızca kulüpler için çalışır, kararlarını alır ve onlar için gelirleri arttırır.”

31 Mayıs 2017 Fikret Orman`dan Euroleague yorumları: 2 yıl önce 2 yıl sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olarak tamamladığı Euroleague'i 'Hırsızlık organizasyonu' olarak adlandıran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iki yıl önce tam tersi bir açıklamaya imza atmıştı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş fikret orman süper lig
Son güncelleme: 17:33 | 31.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER