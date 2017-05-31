Fenerbahçe finale yürüyor

Fenerbahçe, play-off yarı final ikinci maçınd Darüşşafaka Doğuş'u 95-81 yenerek final için büyük bir adım attı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşakafa Doğuş’u konuk eden Fenerbahçe, bir ara 18 sayı farkla öne geçtiği mücadelede rakibine yakalanmadı ve seride 2-0 öne geçerek finale bir adım daha yaklaştı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Zafer Yılmaz , Yener Yılmaz , Ali Şakacı

Fenerbahçe: Kalinic 15, Nunnally 3, Ali Muhammed 15, Antic 10, Udoh 13, Datome 12, Bogdanovic 18, Melih Mahmutoğlu 7, Ahmet Düverioğlu 2, Berk Uğurlu , Egehan Arna

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Darüşşafaka Doğuş: Harangody 5, Wanamaker 21, Clyburn 14, Zizic 5, Furkan Aldemir 14, Anderson 9, Wilbekin 3, Okben Ulubay 4, Mehmet Yağmur 6, Birkan Batuk

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 24-26 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Devre: 58-43 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 74-67 (Fenerbahçe lehine)