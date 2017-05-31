Fenerbahçe’den sürpriz takas önerisi: Van Persie gidiyor Elia geliyor

Fenerbahçe, Feyenoord’un kanat oyuncusu Eljero Elia’yı transfer etmek için sürpriz bir takas teklifinde bulundu. Fener, Robin van Persie’yi Elia transferi için vermeye hazır...

Fenerbahçe, Feyenoord'un kanat oyuncusu Eljero Elia'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Feyenoord'dan ayrılmak isteyen Elia için sarı- lacivertliler cazip sürpriz bir takas önerisinde bulundu.Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen F. Bahçe, bu transfer için Van Persie'yi takas olarak önerdi.Feyenoord da Van Persie'yi transfer etmek istiyor, ancak bu transferde en büyük engel Hollandalı golcünün F.Bahçe'den aldığı yıllık 4.9 milyon Euro'luk net ücret…

Rota Samir Nasri Fenerbahçe, Sevilla'da umduğunu bulamayan M.City'nin oyuncusu Samir Nasri'yi kiralamak için harekete geçti. 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon Beşiktaş'ın teklifini reddetmişti. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertliler Van Persie'nin ücretinin bir kısmını da ödemeyi kabul etti. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Feyenoord formasıyla bu sezon fırtına gibi esti ve 31 maçta 10 gol atarken, 8 asist yaptı.