Fikret Orman’dan Euroleague yorumları: 2 yıl önce 2 yıl sonra

Fenerbahçe'nin şampiyon olarak tamamladığı Euroleague'i 'Hırsızlık organizasyonu' olarak adlandıran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iki yıl önce tam tersi bir açıklamaya imza atmıştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Euroleague hakkındaki fikirleri iki yıl içinde değişti! Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenör olarak Henrik Dettmann ile anlaşma imzaladığı törende “Basketbol takımının Euroleague şampiyonu olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun için iyi bir ekip ve teknik heyete sahip olmak gerekiyor. Takımımızda kaliteli oyuncular var” diyen Fikret Orman, bu konuşmadan iki yıl sonra Bein Sports’ta katıldığı bir programda Euroleague’i ‘Hırsızlık organizasyonu’ olarak yorumladı.

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Takımını Euroleague’e göndermeyi düşünmediğini belirten Fikret Orman, Avrupa’nın 1 numaralı kupası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben Euroleague’e karşıyım, hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek. Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş’u Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluğu tabii ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz buna karşıyım. Takım şampiyon olsa da göndermem. Götür oraya, git buraya oyuncuların canı çıksın… Takımlar kur sonra para İspanyollar’a gitsin.”

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İKİ YIL ÖNCE FARKLIYLDI

Orman’ın bu sözleri üzerine 3 Mart 2015 tarihindeki Henrik Dettmann’ın imza törenindeki sözleri ortaya çıktı! Fikret Orman imza töreninde “Basketbol takımın Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu da ekiple olabilir” ifadelerini kullanmıştı.