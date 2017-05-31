Helikopter faciası yasa boğdu

Şırnak'ta düşen helikopterde 13 şehidimizin olması her kesimde olduğu gibi spor camiasında da büyük üzüntü yarattı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde yaşanan ve 13 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazası, futbol camiasını da yasa boğdu. İşte bu yaslı geceden öne çıkan mesajlar:

TFF:

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düştüğünü ve kazada 13 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; şehitlerimizin aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milletimize başsağlığı dileriz.

Galatasaray:

Şırnak’ın Şenoba bölgesinde Tugay Komutanlığı’ndan kalkış yapan bir helikopterin 13 askerimizi taşıdığı sırada yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu elim kazada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe:

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi’nden kalkan askeri helikopterin, kalkıştan kısa süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak Şenoba Bölgesi’nde düştüğünü ve helikopterin içinde bulunan askeri personelin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu elim kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Trabzonspor: