Yeni Malatyaspor ile imkansızı başaran İrfan Buz görevinden alındı

TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'un başına geçen ve imkansızı başararak takımını Süper Lig'e yükselten İrfan Buz'un görevine son verildi.

Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunu Sivasspor’un arkasında ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi. Eskişehirspor, Göztepe gibi favori takımları geride bırakarak büyük bir başarıya imza atan Yeni Malatyaspor yönetimi, imkansız olarak gösterilen bir başarıya imza atan teknik direktör İrfan Buz’u, beklendiği gibi, cezasız bırakmadı. Süper Lig’e çıkılmasının ardından görevine son verilen İrfan Buz’un yerine yeni teknik direktör adayları ile görüşmelere başlandı. Böylece Süper Lig’e yükselen her takım gibi modaya uyarak teknik direktörünü değiştiren Yeni Malatyaspor, ezberi bozmadı.

Bülent Korkmaz Süper Lig`e dönüyor Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... TFF 1. Lig'de tarihi bir başarı yakalayarak Süper Lig'e yükselen Malatya'da teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a bırakıyor. İlgili Haberi Oku

Türkiye’deki takımların kendilerini bir üst lige taşıyan, özellikle de Süper Lig’e, teknik adamlar ile yollarını ayırması birçok kez karşımıza çıkan bir örnek… Bu ‘Hiçbir başarı cezasız kalmaz’ sözüne en yakın örnekler ise geçtiğimiz yıl yaşandı. Adanaspor’u TFF 1. Lig’de şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıyan Engin İpekoğlu, sezonun başlamasına birkaç gün kala görevinden alınmış, yerine ise daha sonra bütün futbolcuların şikayet ettikleri Krunoslav Jurcic getirilmişti. Hırvat teknik adam ile çok kötü sonuçlar alan ve bir türlü toparlanamayan Adana ekibi, Jurcic’i de sezon ortasında kovmak zorunda kalmış ve görevi adı ‘Nöbetçi hoca’ya çıkan Eyüp Arın’a devretmek zorunda kalmıştı. Ancak düşüşü engelleyemeyen Adanaspor, sezon başında yaptığı teknik direktör değişikliği hatasını pahalı ödedi ve ligden düşmekten kurtulamadı.

İrfan Buz teknik ekibini dağıttı Yeni Malatyaspor ile geçirdiği başarılı sezon sonrası Süper Lig sevinci yaşayan Teknik Direktör İrfan Buz, aldığı ani bir kararla teknik ekibinde yer alan Zafer Hızarcı ve Engin Özdemir ile yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

Benzer bir durum da Kardemir Karabükspor’da yaşandı. Takımı Süper Lig’e taşıyan Yücel İldiz de gösterdiği büyük başarı sonrası ödül olarak görevinden alınmaktan kurtulamadı! Sezona Igor Tudor ile başlayan Karadeniz ekibi, Hırvat çalıştırıcının Galatasaray ile anlaşması sonucu ligi Zoran Barisic ile tamamlamak zorunda kaldı. Adanaspor’dan daha şanslı olan Kardemir Karabükspor, düşme korkusu yaşamasına rağmen, özellikle sahasında sergilediği başarılı performans sayesinde ligde tutunmayı başardı. Süper Lig’de son haftaya girilirken Kardemir Karabükspor, düşme hattının sadece 7 puan önünde yer aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Süper lig için kolları sıvadı Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde kalıcı olmak için kolları sıvadı. İlgili Haberi Oku

Şimdi gözler bu sezon Samet Aybaba yönetiminde TFF 1. Lig’i şampiyon tamamlayan Sivasspor’a çevrildi. Bakalım Sivasspor da geleneğe uyup teknik direktörü ile yolları ayıracak mı? Yoksa takım ile birlikte başarı kazanmış bir teknik adama Süper Lig’de şans vermeyi tercih edip ezber bozan takımlar arasında mı yer alacak?

İRFAN BUZ KİMDİR?

Türkçe haricinde tam 5 dil bilen, Köln Spor Akademisi’ni birincilikle bitiren İrfan Buz, Türkiye’de Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda çalıştı. Kökeni Sırbistan’da Müslüman nüfusun çoğunlukta yaşadığı Novi Pazar kenti olan İrfan Buz, kendi sözleriyle herkesin ‘Gitme’ dediği Yeni Malatyaspor’un başına geçerek takımı Süper Lig’e çıkarmayı başardı.

Ranieri: Dün benim için bir rüya öldü Futbol dünyasında son yılların en büyük sürprizin mimarı olan Claudio Ranieri, Premier Lig şampiyonu yaptığı Leicester City'den gönderilmesinin ardından açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

İNGİLTERE’DE DAHA BÜYÜĞÜ YAŞANDI

Bu vefasızlık örneğinin en büyüğü ise geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’de yaşandı. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea gibi dev kulüplerin arasında sıyrılan mütevazi Leicester City, Menajer Claudio Ranieri ile şampiyonluğa ulaşarak inanılmaz bir başarı hikayesine imza atmıştı. Bir sezon önce düşmekten zor kurtulan Leicester City’yi zirveye taşıyan Ranieri, Türkiye’den farklı olarak yönetimin değil futbolcuların gazabına uğramıştı.

Teknik direktör çöplüğü Türkiye! Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 25. hafta itibariyle 15 teknik adam değişikliği yapıldı. 12 takımın teknik direktör değişikliğine gittiği Spor Toto Süper Lig, Avrupa'da en çok teknik direktör değiştiren lig oldu. İlgili Haberi Oku

Nedendir bilinmez Ranieri ile çalışmak istemeyen Leicester City futbolcuları hocalarının başını yaktı. Yönetimi arkasına alamayan Ranieri, ‘Peri Masalı’ yaşattığı Leicester City’den kovulmak zorunda kaldı.