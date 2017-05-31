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Kenan Sofuoğlu köprü üstünde sınırları zorladı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız denemesi yaptı. Sofuoğlu'nun hız denemesi ve Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle yaptığı şov havadan görüntülendi.
17:5431 Mayıs 2017
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Sofuoğlu'ndan köprüde hız denemesi paylaşan: AMKSpor

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 178'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde ünlü Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından hız denemesi gerçekleştirildi. Jandarma montu giyen Kenan Sofuoğlu ilk önce köprünün trafiğe kapatılmasıyla Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle birlikte karşıya geçti.

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde hız denemesi yaptı. Kenan Sofuoğlu köprüde 350 kilometre hıza ulaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde hız denemesi yaptı. Etkinlik nedeniyle köprünün Anadolu Yakası’na geçişleri yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatıldı

Daha sonra Kenan Sofuoğlu, köprünün üzerinde hız denemesi yaptı. Bu anlar ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde Sofuoğlu, Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle köprüden geçiyor. Ardından hızla köprüden geçiyor.

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kenan sofuoğlu
Son güncelleme: 18:26 | 31.05.2017
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