Kenan Sofuoğlu köprü üstünde sınırları zorladı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız denemesi yaptı. Sofuoğlu'nun hız denemesi ve Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle yaptığı şov havadan görüntülendi.

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