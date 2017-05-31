Klopp’tan sonra sıra Tuchel’de

Borussia Dortmund’dan ayrılan teknik adamlar, İngiliz kulüplerinin takibinde… Jurgen Klopp’un Alman ekibinden ayrılıp Liverpool’un başına geçmesinin ardından Borussia Dortmund’u çalıştırmaya başlayan Thomas Tuchel, görevine son verilmesinin ardından Southampton’ın radarına girdi. Claude Puel ile yollarını ayırmayı düşünen Southampton, yeni teknik direktör adayları arasında bir numaraya Tuchel’i aldı.
Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig’de 8. sırada tamamlayarak aslında başarılı bir sezon geçiren, İngiltere Lig Kupası’nda ise finalde Manchester United’a 3-2 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Southampton’da yönetim, Puel ile yola devam etmeme kararı aldı. Borussia Dortmund ile Almanya Kupası’nı kazandıktan birkaç gün sonra kovulan Tuchel ile temasa geçen İngilizler, Alman hocayı ikna turlarına başladı.
Bayer Leverkusen’in de ilgilendiği Tuchel’in birkaç gün içinde karar vermesi net kararını vermesi bekleniyor.