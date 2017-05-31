Lens, Atiba ve Babel’i takibe aldı

Fenerbahçe’nin sezon başında Sunderland’den kiraladığı Jeremain Lens’in adı siyah-beyazlı takımla anılıyor! Fikret Orman’ın bu transfer için “Yeri Beşiktaş değil” dediği Hollandalı futbolcu, Instagram’dan Beşiktaşlı yıldızları takibe aldı.
Sunderland’in Premier Lig’e veda etmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Lens, sezon başında görüştüğü Beşiktaş ile adı yeniden anılıyor!
Hollandalı yıldız, Instagram’dan Beşiktaşlı Atiba ile Babel’i etmeye başladı. Bu adımın sosyal medyada düşmesiyle transfer iddiaları iyice alevlendi.