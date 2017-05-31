Malatya’nın yeni stadyumu sezona hazır

Yapımı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilen Malatya’nın yeni stadyumunda devir teslim işlemleri için sona gelindi. Her türlü eksiği giderilen ve sadece genel temizliği yapılan stadın son durumuyla ilgili bilgiler veren Kontrol Mühendisi Hurşit Kuşçu geçici kabul için her şeyin hazır olduğunu söyledi.

TOKİ'nin Türkiye'de statları değiştirme ve dönüştürme hamlesi çerçevesinde yapılan Malatya'nın yeni stadyumu, yeni sezonu bekliyor. Modern statta, ışıklandırma için tasarruflu led ampuller kullanılırken, ses sistemleri ve dev skorboard ekranları da aktif hale getirildi. Çim zemin için her türlü kumlama, havalandırma, sulama ve gübreleme için araç parkı oluşturulurken, doğal zemin ile tribünün birleştiği alana da sentetik çim serildi.

Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Ligi’ne çıkmasından dolayı çok memnun olduğunu ve Malatyalıların Süper Lig'de yeni stada kavuşacağını belirten Malatya Stadyumu Kontrol Mühendisi Hurşit Kuşçu, “Stadımızın önce Malatya'ya, Türkiye sporuna çok yararlı olacağını düşünüyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. 2012 yılında Malatya'ya 25 bin kapasiteli stat ihale edildiği zaman Ankara'da bir arkadaşım vasıtasıyla bu güne kadar bir akarsu üzerinde su yapıları üzerine çalıştım. Bu üst yapı benim için daha heyecan vericiydi ve onu kabul etmiştim. 2012'den bu güne kadar Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız, TOKİ Başkanımız, valilerimiz değişti. Dolayısıyla burada emeği geçen bütün insanlara teşekkür ediyorum. Burada çok güzel maçlar oynanacak, Malatyalılar gülecekler, ağlayacaklar, sevinip üzülecekler ama stadımız teknik açıdan da UEFA kriterlerine uygun bir stat oldu. Bu bakımdan stadın Doğu Anadolu Bölgesine ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“UEFA kriterlerine uygun bir stat”

Stadın teknik özellikleri hakkında da bilgiler veren Kuşcu, “Stadımız 25 bin kişilik bir stattır. 65 bin metre kare beton küp kullanıldı. 121 bin metre karelik ahşap kalıp kullanıldı. 4 ton üzerinde çelik malzeme kullanıldı. Stadımızın aşırı yağmurda dahi sorun yaşamayacağı drenaj sistemi var. Soğuk havalarda buzlanma yaşanmaması için doğalgaz ile çalışan ısıtma sistemimiz var. 4 tane soyunma odası bulunan Malatya Stadı UEFA kriterlerine uygun bir stadımız. Tribün koltukları farklı farklı, yedek kulübelerimiz farklı, localarımızı projeye uygun şekilde yaptık ancak bunun bölünmesi gerekiyor. Biz teslim ettikten sonra maçlar başlamadan önce Gençlik Spor Bakanlığı locaların bölünmesi işlemini, passolig sistemini kısa sürede tamamlayacak ve yeni sezona yetiştirecektir” İfadelerini kullandı.

“Bizim eksikliklerimiz tamamlandı”

Geçici kabul konusunda gelinen yasal süreci de değerlendiren Kuşcu, “Bizim eksikliklerimiz tamamlandı. Geçici kabulümüzü yaptığımız zaman yüklenici firma tarafından yapılması gerekli olan işlerimiz vardı. Onları da tamamladık. Yarın burada TOKİ uzmanları tarafından gelen heyet tarafından bir inceleme yapılacak. Bu incelemede eksikler varsa onlar tamamlanacak. Eksikler eğer yerine getirilmiş olarak kabul edilirse TOKİ stadın Gençlik Spor Bakanlığına devrini yapacaktır. Bundan sonra top Gençlik Spor Bakanlığında olacaktır. Bakanlık, canlı yayın sistemi, tribünlerin ısıtılması gibi kalan eksikleri zaten biliyor. Özellikle sayın bakanımız LED reklam panolarının hiçbir yeni stadyuma yapılmadığını ifade etti. Dolayısıyla bu işlemin sponsor tarafından karşılanacağını söylediler. Tahmin ediyorum kalan eksiklikler için Gençlik Spor Bakanlığı kendi il müdürlüğü vasıtasıyla yapacağı ihaleyle buranın eksik olan işlerinin tamamlanması işlemini gerçekleştirecektir. Ama benim şahsi düşüncem kesinlikle stadın yeni sezona yetişeceğinden yanadır. Şuanda bile çimlerle ilgili, yerleşim yeriyle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Sadece Malatyalıların bilmesi açısından sosyal medya da ve basında bağlantı yollarımızla ilgili hem karayolları hem Büyükşehir Belediyemiz gerekli çalışmalara başladılar. Onlarda kısa sürede tamamlanırsa Malatya Stadına uygun her türlü koşullar yerine getirilmiş olacak. Umuyorum yeni sezonda Malatyalılar bu koltukları dolduracak ve çok güzel maçların bizi beklediğini düşünüyorum“ şeklinde konuştu.