Manchester United tarihe geçti… Galatasaray Avrupa’da ikinci kulüp oldu

Dünyanın en değerli kulüpleri açıklandı. KPMG’nin yayınladığı raporda en çok dikkat çeken iki takım Manchester United ve Galatasaray oldu. 3.095 milyar euro değere ulaşan Manchester United, dünyada 3 milyar euro’nun üzerine çıkan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Geçen yılın lideri Real Madrid’i geride bırakarak zirveye yerleşen Manchester United, yüzde 7’lik bir artış gerçekleştirdi. Türkiye’de ise en değerli kulüp Galatasaray oldu. Sadece ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı geçmekle kalmayan Galatasaray, yüzde 68 değer kazanarak aynı zamanda Avrupa’nın en çok değer kazanan ikinci takımı oldu. Avrupa’nın en çok değer kazanan takımı ise yüzde 71 ile Lyon olurken, en çok değer kaybeden takımlar ise sırasıyla Ajax, Lazio ve Marsilya olarak sıralandı.
Türkiye’deki üç büyük takımdan Galatasaray’ın değeri 377 milyon euro olurken, sarı-kırmızılı takımı 349 milyon euro ile Fenerbahçe ve 219 milyon euro ile Beşiktaş takip etti.
Manchester United’ın zirvede yer aldığı dünyanın en değerli kulüpleri sıralamasında Real Madrid ikinci, Barcelona ise üçüncü sırada yer alıyor. Takımların marka değeri maç hasılatı, yayın gelirleri, lisans hakkı ve sponsorluk gibi ticari kazançlar dikkate alınarak hesaplanıyor.