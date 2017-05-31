Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor maçı canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada...

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