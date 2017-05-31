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03 Haziran 2017 17:00
GALATASARAY
vs
ATİKER KONYASPOR
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Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor maçı canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada...
21:2431 Mayıs 2017
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Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor maçı canlı anlatım

2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Eskişehir’de sahibini bulacak. 127’si profesyonel, 31’i amatör, 158 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 242 maç sonunda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor finalde kozlarını paylaşıyor. Maç ATV’den naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

Konyaspor 0-0 Başakşehir

55. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibinin belirleneceği Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor final karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda  oynanıyor. Maçın başlama saati 21:30.  Fırat Aydınus’un yönettiği karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

31 Mayıs 2017 Başakşehir taraftarları aralarında kavga ettiler! Ziraat Türkiye Kupası öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı tribünde birbirine girdi. İlgili Haberi Oku

Kadrolar:

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (K), Alexandru Epureanu, Edin Visca, Jose Marcio Da Costa, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Sheyi Emmanuel Adebayor, Uğur Uçar

Yedekler: Ufuk Ceylan, Yalçin Ayhan, Joseph Larweh Attamah, Stefano Napoleoni, Mustafa Pektemek, Samuel Tobias Holmen, Alparslan Erdem

Atiker Konyaspor: Serkan Kırırntılı, Barry Douglas, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı (K), Riad Bajic, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Jagos Vukovic, Nejc Skubic

Yedekler: Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Moryke Fofana, Alban Meha, Mehmet Uslu, Ioan Hora

Etiketler
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Son güncelleme: 22:09 | 31.05.2017
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