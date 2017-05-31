Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor maçı canlı anlatım

2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Eskişehir’de sahibini bulacak. 127’si profesyonel, 31’i amatör, 158 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 242 maç sonunda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor finalde kozlarını paylaşıyor. Maç ATV’den naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
Konyaspor 0-0 Başakşehir
55. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibinin belirleneceği Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor final karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanıyor. Maçın başlama saati 21:30. Fırat Aydınus’un yönettiği karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.
Kadrolar:
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (K), Alexandru Epureanu, Edin Visca, Jose Marcio Da Costa, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Sheyi Emmanuel Adebayor, Uğur Uçar
Yedekler: Ufuk Ceylan, Yalçin Ayhan, Joseph Larweh Attamah, Stefano Napoleoni, Mustafa Pektemek, Samuel Tobias Holmen, Alparslan Erdem
Atiker Konyaspor: Serkan Kırırntılı, Barry Douglas, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı (K), Riad Bajic, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Jagos Vukovic, Nejc Skubic
Yedekler: Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Moryke Fofana, Alban Meha, Mehmet Uslu, Ioan Hora