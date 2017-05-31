Muhabiri taciz eden tenisçi Maxime Hamou’ya ihraç!

Eurosport muhabirini canlı yayında taciz eden Fransız tenisçi Maxime Hamou'nun Roland Garros akreditasyonu iptal edildi. Hamou, kendisiyle röportaj yapmak isteyen kadın muhabiri birkaç kez öptükten sonra elle taciz etti!

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