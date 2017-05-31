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Muhabiri taciz eden tenisçi Maxime Hamou’ya ihraç!

Eurosport muhabirini canlı yayında taciz eden Fransız tenisçi Maxime Hamou'nun Roland Garros akreditasyonu iptal edildi. Hamou, kendisiyle röportaj yapmak isteyen kadın muhabiri birkaç kez öptükten sonra elle taciz etti!
08:1031 Mayıs 2017
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Muhabiri taciz eden tenisçi Maxime Hamou’ya ihraç!

Federasyondan yapılan açıklamada, “29 Mayıs’ta ortaya çıkan kusurlu hareketi nedeniyle Roland Garros yönetimi, Maxime Hamou’nun akreditasyonunun iptaline karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Dünya sıralamasında 282. sırada yer alan Fransız tenisçi Hamou, bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda muhabir Maly Thomas’ın konuğu olmuş ve canlı yayın sırasında Thomas’ı öpmeye kalkmıştı.Turnuvadan atılan Hamou, federasyonun kararı sonrası yayımladığı bir mesajla özür dilediğini bildirdi. Gazeteci Thomas ise Hamou’nun tenis sporu açısından olumlu bir imaj vermediğine değinerek “Canlı yayın olmasaydı tokadı yapıştırırdım” şeklinde tepki verdi. Öte yandan stüdyodakilerin bu durumu kahkahalarla karşılaması da tepkilere neden oldu.

 

Etiketler
Maxime Hamou Roland Garros
Son güncelleme: 08:58 | 31.05.2017
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