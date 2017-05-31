Olcay Şahan’ın Beşiktaş’tan Trabzonspor’a gitme nedeni belli oldu

Devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı. Şenol Güneş, Olcay Şahan'ın ayrılmasında taraftarın da etkili olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olcay Şahan’ın devre arasında neden Trabzonspor’a satıldığına açıklık getirdi. NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programına konuk olan Şenol Güneş, Olcay Şahan’ın ayrılmasında taraftarın da rolü olduğunu söyledi.

TFF`den Şenol Güneş`e büyük ayıp! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan kendi isteği ile ayrılmadığını, gönderildiğini söyledi. Güneş, alacağının bir kısmının da hala durduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Olcay Şahan’ın çok karakterli bir futbolcu olduğunu ve Beşiktaş’ı çok sevdiğini belirten Şenol Güneş, taraftarın Olcay Şahan’ı ıslıklamasına üzüldüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Olcay Şahan gitti. Hoca istemedi diye gitmedi Olcay Şahan… Taraftarlarımı bir hazırlık maçında Olcay Şahan'ı ıslıkladı. Olcay Şahan o dönemlerde fazla oynama şansı da bulamıyordu. Bu sebeple oyuncunun morali de eksi seviyelere geriledi. Sözleşmesini de uzatmak için oynaması gerekiyordu. Bu sebeple gönderdik Olcay Şahan'ı. Orta sahayı bozmamak hedefimizdi. Orta sahayı bozmamak hedefimizdi. Orta sahayı bu anlamda koruduk ama hücum hattındaki devamlılığı koruyamadık. Sosa, Gomez, Kerim Frei, Olcay bu oyuncuların gitmesi gerekiyordu gittiler.”