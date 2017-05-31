Rıza Çalımbay: Gitmek istesem de gidemem

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nı Medipol Başakşehir'in kazanmasını ve Avrupa'ya gitmek istediklerini belirterek, "Antalyaspor'da ilklere imza attığımız için hepimize ayrı gurur veriyor. Biz burada ilkleri başardık" dedi.

Antalyaspor ile sezonu 5. bitirmeyi garantileyen teknik direktör Rıza Çalımbay, haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Göreve geldiğinde Antalyaspor’un 2 puanla son sırada olduğuna değinen Çalımbay, futbolcular, yönetim, teknik heyet ve taraftarın bir arada başarıyı yakaladığını anlattı. Son sıradaki takımın sezon sonunda ligi 5’inci tamamlamasının ve Avrupa Kupası’na katılmasının konuşulmasının büyük başarı olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz. Sezonda çok yoğun oynayan arkadaşlarımızı oynatmayacağız. Genelde oynamayan arkadaşlarımıza şans vereceğiz. Önemli olan önümüzdeki sezona iyi bir şekilde hazırlanmak. Transferde iyi çalışmamız gerekiyor. Bu yıldan ders alarak iyi başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki sezon bizim için hayati derecede önemli” diye konuştu.

“AVRUPA’DA ANTALYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK”

Basın mensuplarının Ziraat Türkiye Kupası finali hakkındaki sorusu üzerine Çalımbay, şunları söyledi:

“Bütün isteğimiz Medipol Başakşehir’in kazanması bizim de Avrupa’ya gitmemiz. Elimizde olan bir şey değil, her şey olabilir. Bütün arkadaşlarıma sezon boyunca gösterdiği performanstan dolayı teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı şekilde sürdürürüz. Medipol Başakşehir kazanırsa biz Avrupa’ya gideceğiz. Avrupa’da da Antalyaspor’u en iyi şekilde temsil ederiz.”

“EN RAHAT ÇALIŞTIĞIM YER”

Çalımbay, sezon sonu Antalyaspor’dan ayrılacağı söylentileriyle ilgili “Gitmek istesem de gidemem sözleşmem var. Yönetim de böyle bir şey olmadığını söyledi. Görevimin başındayım yönetimi taraftarı çok seviyorum. Benim en rahat çalıştığım yerlerden biri. Burada aile havası var, İnşallah bozulmaz. Bunun üzerinde durmaya gerek yok” dedi.

“İLKLERE İMZA ATMAK GURUR VERİCİ”

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çalımbay, her bölgeye takviye yapacaklarını söyledi. İyi ve kaliteli futbolcuları takviye etmek istediklerini kaydeden Çalımbay, “Gurur duyulacak rekorlar kırıldı. Bundan sonra önemli olan üstüne koymak. Bu sene rekor peşinde değildik. Ligde iyi yere gelmek üst sıraları kovalamaktı ve şu an bize göre en iyi yerdeyiz. Antalyaspor’da ilklere imza attığımız için hepimize ayrı gurur veriyor. Biz burada ilkleri başardık” diye konuştu.

GAZİANTEPSPOR HAZIRLIKLARI

Basın toplantısının ardından Çalımbay yönetiminde kırmızı beyazlılar cuma günü sahasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Çalımaby futbolcularıyla antrenman öncesi kısa toplantı yaptı. Antrenman koşu ve ısınmayla başladı, taktik maçla sona erdi. Antrenmana izinli Motta, sakat El Kabir ile ameliyat olan Chico katılmadı. Antrenmanı Antalyaspor taraftarı da izledi.