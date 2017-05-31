Rota Samir Nasri

Fenerbahçe, Sevilla’da umduğunu bulamayan M.City’nin oyuncusu Samir Nasri’yi kiralamak için harekete geçti. 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon Beşiktaş’ın teklifini reddetmişti.

Gelecek sezon ligde şampiyonluktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları büyük titizlikle devam ediyor.Bu sezon büyük dert yaşadığı 10 numara pozisyonuna yıldız bir futbolcu transfer etmek isteyen sarı- lacivertliler, Fransız orta saha Samir Nasri'yi listeye aldı. Bonservisi Manchester City'de bulunan Nasri, geçen sezonu Sevilla'da geçirmiş ancak umduğunu bulamamıştı. City, Nasri'yi satmak istiyor ancak Fener'in hedefi 1 yıllığına kiralamak olacak.

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Geçen sezon transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Samir Nasri, siyah-beyazlıların teklifini “Türkiye yerine La Liga'yı tercih ederim” geri çevirip İspanya'nın dev kulüplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Fener yönetimi,Nasri'yi transfer ederek, yıllardır çektiği orta sahada oyunu yönlendiren bir oyuncu eksikliğini gidermiş olarak sezona başlamak istiyor. Nasri, Sevilla'da 23 lig maçına çıktı. 2 gol atan Fransız orta saha, 4 de asist yaptı.