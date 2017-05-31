Saray ziyaretine Erdoğan-Obradovic diyaloğu damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Beştepe’deki kabule Erdoğan ile Obradovic’in diyaloğu damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı kabulünde samimi sohbetler vardı.Obradovic ile sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, “Sırbistan Cumhurbaşkanı iyi dostum. Yakın zamanda tekrar görüşeceğiz” dedikten sonra sözü başarılı hocanın Fenerbahçe'de kalmasına getirdi. Erdoğan, “Sizi bırakmayız. Fenerbahçe'den ayrılmanızı istemiyoruz” derken, Obradovic de, “3 yıl daha sözleşmem var. Gerekirse 5 yıl daha yapar, hiçbir yere gitmem” karşılığını verdi. Erdoğan, Obradovic'e, gelecek yılki Euroleague Final Four'unun Belgrad'da yapılacak olmasına sevindiğini de anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan`a hakaret eden Hasan Hüseyin Öner`in başkanlığı düştü Cumhurbaşkanına hakaretten ceza alan eski başkan Hasan Hüseyin Öner'in cezası kesinleşti. 3 Ay hak mahrumiyeti cezası alan Öner'in Tahkim Kurulu'na yapmış olduğu itiraz reddedildi ve başkanlığı düştü. İlgili Haberi Oku

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği bir başka oyuncu NBA'e gitmesi gündemde olan Bogdanovic'ti… Erdoğan, “NBA'ye mi gidiyorsun?” deyince, yıldız basketbolcu, esprili bir şekilde, “Türkçe bilmiyorum” diyerek sorudan kaçmaya çalıştı. Bogdanovic'in Türkçe'yi anlayabildiğini bilenler bu yanıt üzerine güldü. Kabulde sporcuların Dixon'u, “Babi” diye çağırması üzerine de devreye giren Cumhurbaşkanı, “O artık Ali Muhammed. Bundan sonra her yerde, NBA'e de gitse, nerede oynarsa oynasın, Ali Muhammed olarak anılması gerekiyor” diye konuştu.

Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe`den Cumhurbaşkanı Erdoğan`a ziyaret Tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Euroleague Kupası'nı götürdü. İlgili Haberi Oku

“BAYRAK YAKMAK OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupa zaferi sonrası saçlarını Antic'e kestiren Datome'ye ise saçıyla ilgili espri yaptı. Erdoğan, “Saçların nerede?” diye sorunca Datome, “Pero Antic'te saklıyoruz” yanıtını verdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Fenerbahçe bayrağının Beşiktaş'ın şampiyon olduğu gün yakılmasına da değinen Erdoğan, “Bu çok yanlış. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş bayrağı birlikte dalgalansa daha güzel değil mi?” dedi.