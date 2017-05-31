Şenol Güneş’ten Ozan Tufan yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Ozan Tufan hakkında değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe’nin Bursaspor’dan 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Ozan Tufan, sergilediği performans ile eleştirilerin ortak noktası durumunda… Bir türlü beklenen gelişimi gösteremeyen Ozan Tufan ile ilgili bir yorum da eski hocası Şenol Güneş’ten geldi. NTV Spor’da Spor Servisi programına katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan’ın üzerine koyması gereken bir futbolcu olduğunu söyledi.

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Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde de Ozan Tufan’ın eksik bir futbolcu olduğunun altını çizen Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Ozan Tufan zaten eksik bir oyuncuydu… Büyümeye ihtiyacı var. Fenerbahçe'de büyük bir kulüp… Orada gelişmesi gerekiyordu. Ozan Tufan'ın asıl performansı bu değil. Daha çok çalışmaya ihtiyacı var. Ama ‘Ben oldum’ diye düşününce gelişmesi durdu. Eğer bu şekilde devam ederse Fenerbahçe'den gitmesi muhtemeldir.”