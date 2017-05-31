Son dakika… Enes Ünal Villarreal’de

Manchester City, iki sezondur kiraya verdiği Enes Ünal'ı İspanya La Liga takımlarından Villarreal'e sattı.

Bursaspor alt yapısından yetişen ve 2015 yılında 3 milyon euro’ya Manchester City’ye transfer olan Enes Ünal, La Liga yolcusu… Bein Sports’un haberine göre İngiliz ekibi, iki yıldır kiralık olarak çeşitli kulüplere verdiği Enes Ünal’ı 14 milyon euro karşılığında Villarreal’e sattı. Genç yıldız 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Manchester City genç futbolcuyu gelecekte geri almak isterse 20 milyon euro ödemek zorunda…

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Özellikle bu sezon Twente forması ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Enes Ünal, Avrupa’nın birçok takımının dikkatini çekmişti. La Liga’dan Valencia’nın da takibinde olan Enes Ünal, tercihini gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Villarreal’den yana kullandı.