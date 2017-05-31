Süper Lig yolunda büyük kapışma

Pazar günü Antalya Stadyumu’nda 21.30’da oynanacak ve Süper Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği maçta Mustafa Denizli ile Yılmaz Vural kozlarını paylaşacak.

Eskişehirspor ile Göztepe, Süper Lig'e çıkan son takım olmak için pazar günü Antalya Stadyumu'nda saat 21.30'da finalde karşı karşıya gelecek. İki efsane takımın kapışması aynı zamanda iki ünlü teknik adamın da düellosu olacak. Uzun yıllar Süper Lig'de birbirlerine rakip olan Mustafa Denizli ile Yılmaz Vural bu kez takımlarını bir üst lige taşımak için mücadele edecek. İki deneyimli çalıştırıcı da sezon ortasında göreve geldiler. Mustafa Denizli, şubat ortasında başına geçtiği Eskişehirspor'da play-off da dahil olmak üzere 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yılmaz Vural ise 22 Mart'ta sözleşme imzaladığı Göztepe'de 11 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik bir performans ortaya koydu. İki ekibin bu sezonki maçlarında Göztepe evinde 3-0, Eskişehir ise sahasında 4-0 kazanmıştı.

ÜÇ TAKIMI TAŞIDI

Yılmaz Vural, 1994-95'te Eskişehirspor, 1995- 96'da Sarıyer ve 2005-06'da Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartma başarısı gösterdi.

RİZE’Yİ ÇIKARTTI

Mustafa Denizli, 2012-13 sezonunda Çaykur Rizespor'u ikinci yaparak direkt olarak Süper Lig'e yükseltmişti.