Taktik dehası Bielsa, Cengiz Ünder’i istiyor

İlk olarak adı Tottenham ile anılan Cengiz Ünder'e bir talip de Fransa'dan çıktı! Lille'in başına geçen Marcelo Bielsa, genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Lille, Başakşehirli Cengiz Ünder’i transfer listesine aldı.

Medipol Başakşehir’de bu sezon 31 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Cengiz Ünder için 8-9 Milyon Euro teklife hazırlanıldığı belirtilen haberlerde saldırgan bir profile sahip olan ve agresif futbol oynatan Marcelo Bielsa’nın 19 yaşındaki Cengiz Ünder’i ısrarla istediği yazıldı. football365.fr’deki habere göre Tottenham’ın da bu oyuncuyu istediğinin Türk basınındaki kaynaklardan öğrenildiğine dikkat çekildi.