Trabzonspor Anıl Gürsoy Artan ve Hakan Başağa ile yollarını ayırıyor

Şampiyonluk kupalarına gelen haciz ile şoke olan Trabzonspor yönetimi, iki isim ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Trabzonspor'da şampiyonluk kupalarına haciz getirilmesinin ardından harekete geçen yönetimin kulüp avukatı Anıl Gürsoy Artan’la yollarını ayırdığı, kulübün müzesinden sorumlu Hakan Başağa'nın da görevine de son verileceği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın, “Olayda sorumluları ve göz yumanları affetmem, karşılığı olacak” sözlerinin ardından bu şekilde bir yaptırım uygulandığı belirtildi.

Onur Kıvrak`a şok! Tedbirli olarak PFDK`da Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Emenike'nin kendisine yaptığı sert hareket sonrasında sinirlenen ve sarı-lacivertli futbolcuyla diyaloga giren Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak, PFDK'ya sevk edildi. Bordo-mavililerin kaptanı, bacağına aldığı krampon darbesinden sonra ilk yarıyı tamamlamış ancak iki devreye çıkamamıştı. İlgili Haberi Oku

Bu arada Mbia, Onazi ve Medjani'nin transferlerinden doğan menajerlik ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle 6 şampiyonluk kupasına konulan haciz kararının yapılan itirazlar sonucu kaldırılmasının ardından, bordo mavili kulübün yetkililerinin söz konusu borcu da yapılandırdığı ve bu sorunun da çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.